Coronavirus: Elveţia anunţă o ieşire din izolare "lentă" şi "progresivă" începând cu 27 aprilie Elvetia a anuntat joi o iesire din izolare "lenta" si "progresiva" incepand cu 27 aprilie datorita faptului ca propagarea pandemiei de COVID-19 a incetinit in tara, informeaza AFP si Reuters. Frizeriile, saloanele de masaj si de cosmetica, cabinete de psihoterapie si medicale, cresele sau magazinele de gradinarit vor fi primele care vor putea sa-si reia activitatea, inainte de scoli, celelalte magazine si piete, care vor fi deschise de pe 11 mai. Practic, de pe 27 aprilie spitalele vor putea sa efectueze toate procedurile medicale, inclusiv cele de chirurgie plastica. Incepand cu 8 iunie, unitatile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

