Coronavirus: Elefanţii folosiţi în sectorul turistic din Thailanda, în pericol, pe fondul scăderii numărului de turişti Multi dintre elefantii folositi in sectorul turistic din Thailanda risca sa ramana fara hrana, sa fie vanduti unor gradini zoologice sau exploatati pentru a transporta ilegal lemn, pe fondul scaderii dramatice a numarului de vizitatori in aceasta tara din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza APP marti. Inainte de pandemie, viata pentru cei circa 2.000 de elefanti din regat folositi in sectorul turistic era deja stresanta in contextul in care, adesea, impotriva acestora se foloseau metode abuzive pentru a-i determina sa poarte in spate turisti sau sa efectueze diferite numere la spectacolele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

