Coronavirus: Egiptul trimite ajutor medical în SUA, într-o inversare de roluri între aliaţi Egiptul a expediat marti un avion cu materiale medicale in Statele Unite ale Americii pentru a le ajuta in lupta impotriva pandemiei provocate de noul coronavirus, intr-o inversare a rolurilor pentru aceasta tara care beneficiaza de un important ajutor american, potrivit AFP.



Egiptul, un vechi aliat strategic al Washingtonului, primeste un ajutor militar american de aproximativ 1,3 miliarde de dolari pe an.



Imagini cu cutii pe care era inscriptionat "Poporului american din partea poporului egiptean", in limbile engleza si in araba, in timp ce erau incarcate intr-un avion… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

