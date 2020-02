Coronavirus: Efectul pozitiv, neașteptat, al virusului ucigaș Noul coronavirus care a ucis cel puțin 2.700 de oameni in intrega lume și a infectat peste 80.000 de persoane are, se pare, un efect pozitiv cu totul neașteptat. Citește și Coronavirus: Cum ne protejam de virusul ucigaș Potrivit unui studiu recent realizat in ultimele douaa saptamani (3-16 februarie), de oameni de știința din Marea Britanie, emisiile de gaze au scazut substanțial. Studiul a luat drept termen de comparație emisiile de gaze din China, din ultimii 5 ani, potrivit mediafax.ro . Conform concluziilor, emisiile de dioxid de carbon au scazut cu 100 de milioane de tone (echivalentul a… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

