Stiri pe aceeasi tema

- Primul festival boutique din Romania, AWAKE, a decis sa anuleze cea de-a patra editie a evenimentului. Aceasta era programata intre 14 si 16 august 2020, pe spectaculosul domeniu Teleki din Gornesti, Mures, cu un line-up impresionant ce propunea ca headlineri artisti precum JP Cooper, Asaf Avidan, White…

- S-au anulat si premiile Emmy Daytime! Iata ce decizie au luat organizatorii! Pandemia de Coronavirus face pe zi ce trece mai multe victime. Pe langa faptul ca afecteaza un numar alarmant de oameni la nivel mondial, duce la anularea sau amanarea unor evenimente importante. Evenimentul cel mai recent…

- Concursul Eurovision a fost anulat, au anunțat miercuri organizatorii. Cel mai probabil, competiția ar urma sa aiba loc abia anul viitor, in 2021.Ediția din acest an a competiției muzicale era programata pentru 16 mai, la Rotterdam.„In ultimele saptamani, am explorat multe opțiuni alternative pentru…

- Organizatorii festivalului britanic Glastonbury au anuntat, miercuri, ca amana editia care ar fi aniversat o jumatate de secol de la infiintare. Pentru a celebra cei 50 de ani de la prima editie a festivalului isi confirmasera prezenta, in perioada 24-28 iunie, artisti ca Taylor Swift, Paul McCartney…

- Editia din acest an a Festivalului Glastonbury din Marea Britanie a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat miercuri organizatorii evenimentului considerat cel mai mare festival in aer liber din lume, relateaza Reuters si Press Association. Paul McCartney, Taylor Swift si Kendrick…

- Festivalul de Film de la Cannes continua pregatirile in ciuda epidemiei Covid-19 si a faptului ca autoritatile franceze au prelungit pana pe 31 mai perioada in care adunarile mai mari de 5.000 de oameni sunt interzise. Organizatorii au transmis vineri ca selectia oficiala va fi anuntata pe 16 aprilie,…

- Sase noi cazuri de coronavirus au fost confirmate de organizatorii Turului ciclist al Emiratelor Arabe Unite, toate fiind legate de cele doua cazuri initiale, care au fortat oprirea cursei, saptamana trecuta, informeaza Reuters. Majoritatea rutierilor, inclusiv cvadruplul castigator al Turului Frantei,…

- Federatia Internationala de Triatlon (ITU) a decis, in acord cu responsabili sportivi din Abu Dhabi, sa amane etapa de deschidere a World Triathlon Series 2020, din circuitul major potrivit news.ro.Etapa urma sa aiba loc in perioada 5-7 martie, la Yas, in Abu Dhabi. Circa 300 de sportivi…