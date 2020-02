Stiri pe aceeasi tema

- "Avem mai putini turisti in Franta, cu 30--40- mai putini decat ne asteptam", a declarat duminica Le Maire, participant la reuniunea ministrilor de Finante si a guvernatorilor bancilor centrale din statele membre ale organizatiei G20, care a avut weekendul trecut la Riad, in Arabia Saudita. "Aceasta…

- Sectorului turismului din Franta este afectat puternic de epidemia de coronavirus, potrivit ministrului francez de Finante, Bruno Le Maire, citat de CNBC, potrivit news.ro.”Avem mai putini turisti in Franta, cu 30%-40% mai putini decat ne asteptam”, a declarat duminica Le Maire, participant…

- Epidemia de coronavirus din China va reduce probabil cresterea economiei globale cu 0,1 puncte, in timp ce avansul economiei chineze va incetini la 5,6% in acest an, a anuntat sambata Fondul Monetar International, relateaza MarketWatch.”Anticipam scenarii mai grave in cazul in care raspandirea…

- Jerome Powell, Presedintele Rezervei Federale a SUA, a avertizat marti ca epidemia cu noul coronavirus ar putea afecta economia mondiala, transmit CNN si Reuters potrivit Agerpres. "Monitorizam cu atentie fenomenul, care ar putea duce la perturbari in China ce se vor raspandi in restul economiei…

- Autoritatile din China au luat o serie de masuri pentru a sustine economia afectata grav de epidemia provocata de coronavirus, care este pe cale sa aiba un impact devastator asupra cresterii PIB in primul trimestru, transmite Reuters, potrivit news.ro.Banca Populara a Chinei incearca sa refaca…

- "Extinderea epidemiei reprezinta un risc la adresa economiei nipone, desi impactul economic va depinde de gradul de extindere si de raspunsurile autoritatilor. Daca epidemia va fi extinsa si prelungita, acest lucru va afecta probabil turismul si activitatile de retail, in urma scaderii sosirilor de…

- Care sunt cele mai sigure regiuni pentru a calatori pentru a evita epidemia? Unde este cea mai sigura regiune pentru a calatori daca doriți sa evitați Coronavirus? Singurul continent fara un caz de coronavirus este Africa. De asemenea, nu exista cazuri raportate in Caraibe și America de Sud. In prezent,…

- Epidemia de pneumonie virala care s-a soldat cu 41 de morti ”se accelereaza” si plaseaza China intr-o ”situatie grava”, a recunoscut sambata presedintele Xi Jinping, indemnand la o consolidare a autoritatii regimului comunist, relateaza AFP.Citește și: Mihai Tudose profețește: La alegerile…