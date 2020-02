Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații a declarat epidemia pornita din China drept urgența medicala globala. Decizia permite masuri exceptionale pentru a limita raspandirea bolii. Virusul a imbolnavit aproape zece mii de oameni. Peste 200 au murit.

- Virusul ucigas din China este neoprit, iar oamenii de stiinta cauta remedii pentru a putea combate raspandire lui in intreaga lume. De aceasta data, au facut o nou descoperire cu privire la animalul de la care provine coronavirus.

- Chinezii au deschis in Huanggang, langa Wuhan, primul spital destinat special persoanelor infectate cu coronavirus. Nu este un spital construit de la zero, asa cum fac autoritatile din Wuhan, ci este vorba despre o reamenajare a unei cladiri existente,...

- Spitalul din Wuhan, numit Leishenshan Hospital, trebuie sa se extinda la 60.000 de metri patrați și sa gazduiasca peste 2.000 de cadre medicale. Al doilea spital improvizat din Wuhan, centrul unui focar de coronavirus din centrul Chinei, va gazdui 1.600 de paturi, cu 300 mai mult decat cel proiectat…

- Virusul aparut in China care ia vieti a alertat intreaga populatie. Oamenii au devenit mult mai sceptici si se gandesc numai la ce e mai rau. Autoritatile din toata lumea depun eforturi uriase pentru ca virusul, care a ajuns deja si pe alte continente, sa nu devina o epidemie la scara mondiala.

- Momente de panica sambata, 25 ianuarie! Un pasager suspect de coronavirus a ajuns in aceasta zi pe Aeroportul Otopeni din Capitala. Barbatul a venit cu avionul de la Tel Aviv și a marturisit ca, in urma cu trei luni, a fost și in China.

- Cel mai recent, Jingzhou, o localitate riverana fluviului Yangtse, a impus o interdictie de a se parasi orasul cu trenul, vaporul sau autocarul. Localitatea, care numara peste 6 milioane de locuitori, este a noua vizata de o asemenea masura in regiunea Wuhan, metropola aflata in centrul epidemiei.…

- Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Epidemiilor a depistat in Statele Unite primul caz de coronavirus provenind din China, urmand sa faca un anunt oficial marti seara, afirma surse citate de CNN.Primul caz de coronavirus provenind din orasul chinez Wuhan a fost depistat in statul…