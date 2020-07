Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 1.512 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.In intervalul 20.06.2020 (10:00) – 21.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 12 decese (8 barbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Argeș, Galați, Sibiu, Suceava…

- Prefectura Suceava a comunicat, miercuri, ca in data de 3 iunie, in județul Suceava se aflau in autoizolare la domiciliu 5.371 de persoane și in carantina instituționalizata 6 persoane. Pana la aceasta data, 17.653 de persoane au incheiat masura autoizolarii și 3.102 persoane au ieșit din carantina…

- Prințul Joachim al Belgiei are 28 de ani, iar petrecerea la care a participat in Andaluzia a avut loc pe 26 mai. Presa a intrat in posesia unui document intern al guvernului andaluz, in care se spune ca a fost vorba despre o petrecere „pentru aristocrație", cu 27 de persoane, care a avut loc la o…

- In data de 17 mai 2020 situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 246 persoane in carantina instituționalizata, din care 38 persoane au ieșit din carantina in ultimele 24 de ore; nu au existat persoane introduse in carantina in ultimele 24 de ore;318 persoane se afla in…

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 2.758 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.698 in Italia, 561 in Spania,…

- Apar vești bune in lupta impotriva coronavirusului: s-a depașit pragul de un milion de pacienți vindecați. Mai precis, peste 1.014.000 de oameni din intreaga lume care au fot infectați cu noul coronavirus s-au vindecat, a informat BBC. Nu se știe insa cați purtatori asimptomatici ai virusului s-au vindecat…

- Un cartier intreg din orasul Babadag a intrat in carantina dupa ce 12 persoane din 49 testate pentru coronavirus au fost confirmate pozitiv. In ultima perioada s-au intors din strainatate 900 de persoane in orasul Babadag.

- In total, in Spania, au murit 15.238 de persoane din cauza coronavirusului, fiind una dintre cele mai afectate țari din lume. Citește și:COVID-19. Spania a inregistrat 757 de noi decese, numarul mortilor a crescut pentru a doua zi consecutiv Autoritatile din regiunea Madrid, cea mai…