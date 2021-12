CORONAVIRUS. Dr. Octavian Jurma: „După sărbători, școlile ar trebui închise 10 zile” Peste doar 12 zile, copiii vor intra din nou in vacanța, iar școlile ar trebui sa ramana inchise inca 10 zile, avertizeaza epidemiologul Octavian Jurma. „Școlile pot fi un catalizator pentru debutul valului 5, Omicron. Aș fi preferat o abordare de tipul celei din Portugalia, care a introdus acele 10 zile de lucrat de acasa, a inchis școlile pentru saptamana de dupa Revelion, tocmai pentru ca epidemiologii știu ca aceasta perioada nimeni nu o sa respecte nici macar mandate de stat acasa. Toți ne vom intalni cu prieteni, chiar daca in format mai restrans. Numarul de cazuri va crește, chiar daca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Epidemiologul Octavian Jurma susține ca dupa petrecerile de sarbatori vor crește infectarile, iar școlile ar trebui sa ramana inchise inca 10 zile, altfel raspandirea virusului va fi favorizata, iar Romania se va confrunta cu un nou val de imbolnaviri. Peste doar 12 zile, elevii vor intra din nou in…

- Medicul Octavian Jurma crede ca dupa petrecerile de sarbatori copiii ar trebui sa stea acasa 10 zile pentru a nu favoriza raspandirea virusului.”Școlile pot fi un catalizator pentru debutul valului 5, Omicron. Aș fi preferat o abordare de tipul celei din Portugalia, care a introdus acele 10 zile de…

- Medicul Octavian Jurma a avertizat, joi, la B1 TV , ca relaxarea restricțiilor de sarbatori va duce la o creștere accentuata a numarului de cazuri dupa vacanța de iarna, cand elevii se vor intoarce in banci, la școala. „Școlile se vor deschide imediat dupa ce vom reveni din vacanța. Deci vom impraștia…

- Intrebat daca vom plati pentru relaxarea de acum, Jurma a raspuns: „Asta, din pacate, va fi o certitudine. Avem niște masuri rezonabile pentru situația ieșirii din valul Delta, dar care creaza vulnerabilitați foarte mari pentru debutul valului Omicron.Ma refer mai ales la aceste petreceri fara restricții…

- Medicul Octavian Jurma a declarat, miercuri, dupa anuntarea relaxarii restricțiilor de sarbatori , ca cea mai periculoasa dintre masuri este ca s-a dat liber la petreceri de Revelion, informeaza News.ro . Medicului Octavian Jurma a precizat, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca valul Omicron „se…

- Intrebat daca vom plati in ianuarie pentru aceste relaxari, cercetatorul Octavian Jurma a spus ca din pacate asa a fost si in vara, dar siguranta trebuie sa fie cuvantul de ordine in aplicarea acestor masuri de relaxare.„Din pacate asa a fost si in vara. Am platit un pret foarte aspru pentru relaxarile…

- La sfarșitul lunii septembrie, intr-o postare pe Instagram, Alina Pușcau a anunțat ca e infectata cu coronavirus. De doua ori a fost transportata cu ambulanța la spital, medicii i-au facut perfuzii și i-au dat un tratament, iar apoi au trimis-o acasa. Acum, dupa cateva saptamani de la infectare, actrița…

- SONDAJ| Ar trebui inchise școlile daca se trece de incidența de 6 la mie? Ar trebui inchise școlile daca se trece de incidența de 6 la mie? In prezent, in cazul in care o localitate depașește incidența de 6 infectari de COVID la o mie de locuitori, unitațile școlare din aceasta iși muta activitatea…