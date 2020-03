Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au deschis un dosar penal pe numele barbatului internat la spitalul MAI, diagnosticat cu coronavirus, care a ascuns faptul ca a calatorit in Israel."Referitor la barbatul de 60 de ani, diagnosticat cu Covid-19, facem precizarea ca, pe numele lui a fost deschis un dosar penal, sub…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta un numar de sapte sapte cazuri confirmate de coronavirus in Bucuresti, informeaza AGERPRES . Potrivit sursei citate, trei dintre acestea sunt in legatura cu cazul Gerota, unul este contact al primului infectat din Bucuresti, iar trei sunt cetateni care au calatorit…

- O persoana din Olt este cercetata penal dupa ce a fost gasita pe strada, desi era in perioada de izolare la domiciliu, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Pe numele acestei persoane a fost intocmit dosar penal pentru infracțiunea de zadarnicire a combaterii bolilor. O alta persoana, din Blaj,…

- Starea de sanatate a celor trei persoane identificate pe teritoriul Romaniei ca fiind purtatoare ale virusului COVID-19 (coronavirus) este, in continuare, buna, anunta Grupul de Comunicare Strategica, intr-un comunicat de presa....

