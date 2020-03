Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de campanie a lui Donald Trump a dat in judecata miercuri New York Times pentru defaimare pentru un articol de opinie publicat in martie 2019, care vorbea despre o intelegere intre candidatul republican si presedintele rus Vladimir Putin pentru a favoriza alegerea omului de afaceri in 2016, relateaza…

- Riscul de raspandire a noului coronavirus in Statele Unite ar putea ''evolua rapid'', a avertizat miercuri secretarul american pentru Sanatate, Alex Azar, la scurt timp dupa ce presedintele Donald Trump a vorbit despre un risc ''foarte scazut'', relateaza AFP. "Nivelul…

- Riscul de raspandire a noului coronavirus in Statele Unite este ''foarte scazut'', a declarat miercuri presedintele american Donald Trump, salutand actiunile guvernului sau in lupta impotriva epidemiei cum sunt restrictiile privind calatoriile din China, relateaza AFP. ''Datorita…

- Presedintele american Donald Trump preconizeaza ca epidemia noului coronavirus ar urma sa dispara in aprilie, din cauza caldurii, si a salutat din nou reactia conducatorilor chinezi, relateaza AFP.

- Presedintele SUA Donald Trump a pronosticat luni ca epidemia cu coronavirus va disparea probabil in aprilie din cauza caldurii, salutand totodata din nou reactia liderilor chinezi, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Pana-n aprilie, sau in cursul lunii aprilie, caldura, in general, omoara acest…

- Presedintele chinez Xi Jinping l-a asigurat vineri prin telefon pe omologul sau american Donald Trump ca tara sa este "complet capabila" sa opreasca epidemia de coronavirus, potrivit mass-media publice, citate de France Presse, conform agerpres.ro. China "este pe deplin increzatoare si capabila de…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat vineri "tristetea" fata de criza prin care trece familia regala britanica dupa decizia printului Harry si a sotiei sale Meghan de a renunta la anumite prerorgative in familia regala, potrivit AFP si DPA, scrie Agerpres. "Cred ca este trist, intr-adevar",…

- Presedintele american, Donald Trump, a reiterat marti amenintarea sa de a ataca situri culturale iraniene, o afirmatie care a starnit indignare in Statele Unite si in intreaga lume, noteaza AFP. "Ei au dreptul sa ne omoare cetatenii, dar noi, potrivit diverselor legi, trebuie sa fim atenti cu mostenirea…