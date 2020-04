Coronavirus: Donald Trump avertizează că Beijingul ar putea suferi consecinţe pentru izbucnirea pandemiei Presedintele Donald Trump a afirmat sambata ca Beijingul ar trebui sa suporte consecinte, fara a preciza de ce tip, daca a fost "responsabil cu buna stiinta" pentru pandemia noului coronavirus, informeaza duminica Reuters. "Daca a fost o greseala, o greseala este o greseala. Dar daca ei au fost responsabili cu buna stiinta, da, vreau sa spun, atunci sigur ca ar trebui sa fie consecinte", a declarat Trump reporterilor in cadrul briefingului de presa zilnic. Donald Trump si mai multi inalti oficiali din preajma presedintelui american au criticat dur China pentru lipsa de transparenta dupa izbucnirea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

