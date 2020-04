Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de stat in guvernul britanic, Michael Gove, considerat practic numarul doi al cabinetului premierului Boris Johnson, a decis sa se autoizoleze, intrucat un membru al familiei prezinta simptome de COVID-19, a transmis marti postul de televiziune ITV, citat de Reuters. Gove, care…

- Starea premierului britanic Boris Johnson nu s-a modificat, au indicat marti doua surse apropiate sefului guvernului, internat luni in spital si transferat in cursul dupa-amiezii la terapie intensiva in urma agravarii simptomelor de COVID-19, transmite Reuters. Boris Johnson, care a continuat…

- Premierul britanic Boris Johnson, testat pozitiv la noul coronavirus, in urma cu zece zile, a fost transferat la terapie intensiva luni, a doua zi de la spitalizarea sa in centrul Londrei, a anuntat purtatorul sau de cuvant, citat de Reuters, scrie Agerpres .

- Premierul britanic Boris Johnson, diagnosticat cu coronavirus, a fost transferat la terapie intensiva, din cauza deteriorarii starii de sanatate, anunta Guvernul de la Londra. “In cursul dupa-amiezii, starea primului-ministru s-a deteriorat si, la recomandarea echipei sale medicale, a fost transferat…

- France Info, citand drept sursa anturajul lui Boris Johnson, a anunțat luni seara ca, deși inițial se anunțase spitalizarea premierului doar pentru noi teste epidemiologice, ca are un moral bun și ca, in continuare, gestioneaza guvernarea țarii, noi evenimente au dat motive de ingrijorare. S-a aflat…

- Prim-ministrul Regatului Unit, Boris Johnson, a fost transferat la secția de terapie intensiva a spitalului in care este internat, scrie BBC. Boris Johnson a fost confirmat cu coronavirus in urma cu 10 zile. Un purtator de cuvant a spus: „Din duminica seara, premierul a fost sub ingrijirea medicilor…

- Boris Johnson a ajuns pe mana medicilor dupa ce starea sa nu s-a ameliorat in ultimele 10 zile. Din contra, premierul britanic are in continuare simptome specifice COVID-19, in special febra, mai arata sursa citata.Acum 10 zile, premierul britanic a anuntat pe Twitter ca are simptome usoare de COVID-19…

- Varful crizei cauzate de COVID-19 in Regatul Unit va fi atins in cateva saptamani, putin mai devreme decat s-a crezut initial, a anuntat vineri ministrul sanatatii britanic Matt Hancock, potrivit Reuters. ''Simularile sugereaza ca acest varf va fi putin mai devreme decat se credea,…