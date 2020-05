Stiri pe aceeasi tema

- Principalul consilier al premierului britanic Boris Johnson este subiectul unui scandal de proporții, dupa ce presa a dezvaluit ca a incalcat restricțiile de circulație in perioada pandemiei. Dominic Cummings ar fi calatorit de cel puțin doua ori in timpul izolarii la parinții sai, la 400 de kilometri…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca Dominic Cummings, consilierul sau acuzat ca a incalcat regulile de izolare, a actionat legal si cu responsabilitate."Am discutat cu Dominic Cummings si, avand in vedere ca el a calatorit atunci cand si el…

- Unul dintre principalii consilieri ai premierului britanic Boris Johnson, Dominic Cummings, a fost surprins incalcand regulile de izolare, au informat vineri jurnalele, scrie AFP. Dominic Cummings si-a parasit domiciliul din Londra pentru a se instala la parintii sai in Durham, in nord-estul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a urat premierului britanic Boris Johnson, internat ca urmare a infectarii cu noul coronavirus si transferat in cursul dupa-amiezii de luni la terapie intensiva, "sa depaseasca rapid aceasta incercare", informeaza AFP. "'Tot sprijinul meu lui Boris…

- Ministrul Sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a anuntat vineri pe Twitter ca a fost la randul sau testat pozitiv cu coronavirus si ca s-a autoizolat acasa, avand simptome usoare, relateaza Reuters si dpa. "Am fost sfatuit de medici sa ma testez pentru coronavirus. Rezultatul este pozitiv",…

- Nadine Dorries, subsecretar parlamentar de stat pentru sanatate si ingrijire sociala in Marea Britanie, a fost diagnosticata cu coronavirus dupa ce s-a simtit rau vineri, potrivit The Times, relateaza Reuters. Dorries, care se afla acum in izolare la domiciliu si se recupereaza, s-a intalnit…