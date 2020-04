Stiri pe aceeasi tema

- Angajații Primariei Zlatna au intrat in izolare dupa ce un colaborator al instituției a fost depistat pozitiv la testul pentru coronavirus. Primarul orașului, el insuși aflat in izolare, a transmis un mesaj pe contul sau de Facebook, pentru locuitorii orașului. ”Dragi zlatneni, din pacate ieri a fost…

- Ambasadorul Romaniei la Paris, Luca Niculescu, a asigurat luni pe Facebook ca starea de sanatate a persoanelor care lucreaza la ambasada si au fost testate pozitiv cu COVID-19 este buna, dar din cauza acestei situatii si a masurilor de izolare care se impun activitatea ambasadei va fi restransa. Ambasada…

- "Ieri seara (joi, n.r), Till Lindemann a fost internat la spital la recomandarea medicului formatiei. El a fost la Terapie Intensiva pe timpul noptii, dar a fost mutat intrucat s-a simtit mai bine. Till a fost testat si rezultatul a fost negativ pentru coronavirus", este mesajul formatiei Rammstein…

- Simona Semen, sora unei doctorițe de la Spitalul Judetean de Urgenta din Suceava, a postat pe Facebook un mesaj cutremurator despre drama pe care o traiesc medicii unitații spitalicești, dupa ce mulți dintre ei s-au infectat cu noul coronavirus.Tanara suceveanca spune ca sora ei, care este…

- Ministerul Sanatatii a postat pe pagina oficiala de Facebook un video extrem de explicit cum virusul se raspandeste exponential. De ce trebuie sa #stamacasa? Un calcul simplu efectuat de matematicienii Scolii de Sanatate Publica din Londra arata ca fiecare caz nou de coronavirus ar putea produce intr-o…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a prezentat, pe pagina sa de Facebook, o situatie a cazurilor de coronavirus de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, aflat in subordinea administrativa a Primariei Timisoara. Potrivit edilului, 14 persoane au fost declarate vindecate,…

- «Am vazut pe Facebook diverse postari in care se minimizeaza si se incurajeaza lipsa de responsabilitate privind situația Coronavirus in Italia cred ca am datoria civica si morala de a va descrie in cateva cuvinte situatia reala. Si va vorbesc in calitate nu doar de cetațean roman stabilit in Italia…

- "Am fost in primul avion care a aterizat la București, direct din patria coronavirusului italian (provincia Lombardia) Adica zborul de Bergamo care a aterizat undeva la ora 15. Anunțurile lui Arafat, Streinu Cercel și alții vorbeau inca de dimineața despre o carantina stricta, culoare separate, asistența…