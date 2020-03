Coronavirus Dolj. Haosul izolării de la Mischii continuă In comuna Mischii, localnicii, dar și reprezentanții administrației publice locale sunt alarmați de faptul ca doua persoane, una venita din Italia și alta din Spania, nu apar pe listele DSP Dolj izolate la domiciliu. Situația treneaza de cateva zile. Primarul da vina pe unul din medicii de familie din comuna ca nu duce procedura la bun sfarșit. Edilul a incercat el sa sesizeze DSP Dolj, dar reprezentanții instituției i-au raspuns dupa cateva zile și ii cer sa trimita dovezi. In aceste condiții, cetațenii cunoscuți ca veniți din zonele contaminate mai sunt vazuți circuland nestingheriți pe strada.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Spania folosește drone echipate cu difuzoare pentru a-i trimite pe oamenii aflați pe strazi acasa, transmite Gizmodo.Citește și: Un cunoscut medic roman explica de ce CORONAVIRUSUL face prapad in Italia, dar nu și in Romania Dronele au aparut in capitala Madrid. Prin intermediul…

- De la ora la ora, tot mai multe state europene raporteaza decese din cauza noului coronavirus si cresterea numarului de imbolnaviri. Situatia cea mai grava este in continuare in Italia, dar situatia se agraveaza in Spania, Germania, Marea Britanie si state din vecinatatea Romaniei, dar si in statele…

- Cetatenii romani sau straini care au ajuns la granita de vest din zone cu focare de infectie cu COVID-19 au fost escortati de politisti si jandarmi spre judetele de domiciliu pentru a fi introdusi in centrele de carantina, a anuntat ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela. Intr-o…

- Spania si-a inchis parlamentul si a interzis zborurile din Italia, in conditiile in care tara a inregistrat o crestere a numarului de cazuri de coronavirus confirmate, informeaza dpa marti.Spania este ultima tara europeana care a interzis toate zborurile directe din Italia, pana pe 25 martie,…

- Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Screciu, lamurește situația autoizolarii la domiciliu, dupa deplasarea in interes de serviciu la Milano (Italia). Asta dupa ce pe rețelele de socializare au aparut toate tampeniile posibile! PoliticGuvernare localaseverin

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, il acuza pe primarul PSD din Drobeta Turnu Severin, Marius Screciu, ca a incalcat regula izolarii la domiciliu, asta in ciuda faptului ca la revenirea din Italia, cei de la Direcția de Sanatate Publica i-au cerut acest lucru. Popescu arata ca primarul a avut mai…

- Coronavirusul le da emotii oficialilor Barcelonei. Catalanii evolueaza marti in Liga Campionilor, in Italia, iar inainte si dupa confruntare jucatorii vor face anumite analize. Acestea se pot repeta si in perioada premergatoare duelului retur cu Napoli, din Spania, potrivit Mediafax.Citește…

- Henley Passport Index a stabilit care sunt cele mai „puternice” pasapoarte din lume in anul 2020. HPI este un clasament ce listeza numarul de tari in care detinatorii unui pasaport pot intra fara sa aiba nevoie de viza. Site-ul ofera un clasament al celor 199 de pasapoarte ai caror deținatorii pot calatori…