- Duminica dimineața, la nivel mondial, erau inregistrați 25.029.250 de contaminați, din care 842 915 decese. Aproape 4 cazuri din 10 se situeaza in Statele Unite și Brazilia, cele doua țari cel mai grav lovite de coronavirus, cu respectiv 5.960.652 cazuri (182.760 decese) și 3.846.153 cazuri (120.262…

- Huawei Mobile Services Ecosystem a ajuns la 700 de milioane de utilizatori de dispozitive la nivel mondial, cu o crestere de 32% de la an la an, potrivit unui comunicat al companiei remis, vineri, AGERPRES. Numarul dezvoltatorilor Huawei inregistrati la nivel mondial a ajuns la 1,6 milioane, in crestere…

- Peste 18 milioane de cazuri de coronavirus au fost înregistrate oficial la nivel mondial, dintre care mai mult de jumatate în Statele Unite si America Latina, precum si în Caraibe, potrivit unui bilant realizat de France Presse din surse oficiale duminica la ora 22.40 GMT, scrie Agerpres.…

- Peste 16 milioane de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost inregistrate oficial in ultimele 24 de ore la nivel mondial, intre care mai mult de jumatate in SUA, in America Latina si in Caraibe, potrivit unui bilant realizat de AFP, pe baza unor surse oficiale duminica la 05:10 GMT,…

- Pandemia de Covid-19 continua sa se extinda, ajungand joi la peste 15 milioane de infectați pe toate continentele planetei. 619 587 au decedat și un pic peste 8,5 milioane au ieșit din spitale vindecați. In Europa, in aceste zile, Belgia este țara unde contaminarea și mortalitatea au crescut “semnificativ”…

- Numarul deceselor provocate de Covid-19 a ajuns joi dimineața, la nivel mondial, la 545.414. In 24 de ore au fost consemnati alți 55.000 de noi infectați, a precizat Universitatea Johns Hopkins. Președintele Donald Trump continua sa subaprecieze gravitatea crizei sanitare. S-a aflat ca miercuri el a…

- Pandemia a ucis pana acum in lume 483.872 persoane: in Statele Unite 122.238, urmate de Brazilia, cu 53.830, Regatul Unit cu 43.230, Italia 34.678 , Franța 29.752 Numarul contaminatilor și al deceselor continua sa creasca ingrijorator in peste 50 de state americane. Varful epidemiei, apreciaza experții…

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus la nivel mondial a atins pragul de 8 milioane, in conditiile in care infectiile cresc in America Latina, iar Statele Unite si China se confrunta cu aparitia unor noi focare, scrie Reuters.Citește și: Actrița Carmen Tanase: Lucrurile sunt foarte…