Parcurile Disneyland si DisneySea din Tokyo si-au redeschis miercuri portile, cu respectarea masurilor de distantare sociala, dupa patru luni in care au fost inchise ca urmare a pandemiei de COVID-19, informeaza DPA.



Vizitatorilor li se va lua temperatura la intrare si vor purta masti pe toata perioada vizitei, cu exceptia momentului in care vor manca.



De asemenea, acestia sunt rugati sa nu imbratiseze sau sa dea mana cu personajele Disney.



Totodata, in contextul in care in numeroase locuri din parc au fost amplasate dispozitive pentru dezinfectarea mainilor,…