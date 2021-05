Stiri pe aceeasi tema

- Disneyland Paris, principala destinatie turistica privata din Europa, inchisa din octombrie 2020 din cauza pandemiei, iși redeschide porțile pentru public incepand cu 17 iunie, au anuntat luni reprezentantii parcului de distractii, iar toți vizitatorii de peste șase ani trebuie sa poarte masca de protecție,…

- Orașul nostru are nevoie de stabilitate și unitate politica din partea partidelor de dreapta pentru ca marile proiecte de investiții sa devina realitate, spune deputatul PNL de Iași Alexandru Muraru, care face un apel public catre reprezentanții USR-PLUS pentru a vota bugetul municipiului. Deputatul…

- Peste un sfert din populatia UE a primit cel putin o doza de vaccin anti-COVID19, a anuntat marti Comisia Europeana, si peste 9% dintre locuitorii blocului comunitar sunt de acum complet vaccinati, relateaza AFP. ”Vaccinarea se accelereaza in Europa: tocmai am trecut pragul de 150 de milioane de vaccinari…

- Suedia a inregistrat in ultima saptamana cele mai multe cazuri noi de Covid-19 pe cap de locuitor din Europa si numarul pacientilor internati la terapie intensiva este cel mai mare inregistrat de tara de la inceputul pandemiei, relateaza The Guardian și News.ro.

- Liderii din Uniunea Europeana vor discuta despre cum se pot produce mai multe vaccinuri pe teritoriul UE, din moment ce problemele cu livrarile din blocul comunitar sunt cauzate mai mult de o lipsa a capacitatii de productie decat de absenta comenzilor, a declarat joi cancelarul german Angela Merkel,…

- Compania Cineworld isi va redeschide in luna aprilie cinematografele din Statele Unite si in luna mai pe cele din Marea Britanie, care vor putea astfel sa prezinte o serie de superproductii, inclusiv filmul "Godzilla vs. Kong", dupa ce salile de proiectii au ramas inchise perioade indelungate din…

- Restricțiile de calatorie din Europa, dar și situația pandemica din acest moment amana redeschiderea Parcului de distracții Disneyland din Paris. Compania a anunțat ca nu va putea deschide parcul pe 2 aprile așa cum anunțase anterior, insa spera sa revina cu vești bune in urmatoarea perioada, informeaza…