- Doua cabinete de avocatura din Statele Unite au depus o plangere impotriva statului chinez in legatura cu actuala pandemie de coronavirus, cerandu-i sa plateasca pentru pagubele provocate contribuabililor si oamenilor de afaceri americani.

- Starea de urgența nu inseamna ca se inchid magazine sau ca se anuleaza drepturile și libertațile fundamentale ale cetațenilor, insa permite autoritaților sa ia cele mai potrivite masuri pentru gestionarea și prevenirea infecției cu noul Coronavirus. Tocmai de aceea, populația trebuie sa ramana calma…

- Oficiali germani au subliniat luni ca doresc o abordare de tip colaborare in cercetarile pentru crearea unui vaccin impotriva noului coronavirus, dupa informatii conform carora administratia SUA a oferit o mare suma de bani unei companii germane care lucreaza la producerea unui vaccin pentru ca…

- Ianis Hagi (21 de ani) este imprumutat de Genk la Rangers pana la finalul lunii iunie. Presa din Scoția crede ca pandemia de coronavirus poate afecta viitorul fotbaliștilor. Campionatul din Scoția a fost oprit in acest week-end, chiar inaintea derby-ului dintre Celtic și Rangers. Oficialii ligii au…

- Printul mostenitor din Dubai, seicul Hamdan bin Mohammed, a postat un video care surprinde primul zbor uman 100% autonom cu o decolare verticala, relateaza Esquire Middle East, citat de adevarul.ro.

- Planurile companiei americane Apple Inc. vizand majorarea cu 10% a productiei de telefoane iPhone, in prima jumatate a acestui an, ar putea sa se loveasca de un obstacol in conditiile in care epidemia de coronavirus se extinde in China, sustine cotidianul japonez Nikkei Asian Review, preluat de Reuters,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat sambata dimineata la telefon cu presedintele irakian Barham Saleh, avertizand impotriva "unei agravari suplimentare a tensiunilor" dupa uciderea intr-un raid american in Irak a puternicului general iranian Qassem Soleimani, a anuntat Palatul Elysee,…

