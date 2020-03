Stiri pe aceeasi tema

- Diplomati din mai multe tari, inclusiv din Romania, au primit permisiunea de a parasi Coreea de Nord, dupa cateva saptamani de carantina, si au ajuns luni in orasul rus Vladivostok, anunta Ambasada Rusiei de la Phenian, potrivit Mediafax.Aproximativ 80 de straini, majoritatea diplomati, care…

- Romania este unul dintre micii poluatori ai Europei si una dintre campioanele reducerii de Emisii de Gaze de Sera (GES). Angajamentul Uniunii Europene pentru anul 2020 a fost de reducere a emisiilor GES cu 20% pana in anul 2020 comparativ cu nivelul emisiilor din anul 1990 si realizase deja, in 2017,…

- Primul dintre cele doua reactoare ale centralei nucleare din Fessenheim (est), cea mai veche din Franța, a fost debranșat sâmbata, la ora 02,00 (01,00 GMT) de la rețeaua electrica, a anunțat compania de electricitate EDF, citata de AFP.Este vorba de prima etapa de închidere a centralei…

- Marcel Vela a anunțat ca va lucra impreuna cu Ministrul Sanatații."Maine va avea loc ședința pregatitoare și vom vrea ca și coinițiatori un proiect de ordonanța de urgența pentru a veni in sprijinul eforturilor facut de catre Ministerul Sanatații in combaterea, prevenirea infecțiilor cu coronavirus.O…

- Comisia Europeana a precizat, joi, ca peste 600 de persoane aflate in China au depus solicitari de repatriere. UE va suporta 75% din costul de repatriere, anunța Janez Lenarcic, comisarul european pentru gestionarea crizelor in cadrul Comisiei Europene.„Comisia Europeana: Peste 600 de cereri…

- In perioada 4 10 ianuarie 2020, politistii romani au desfasurat activitati specifice procedurilor de extradare si predare in baza unui mandat de arestare, indeplinind misiuni de aducere in Romania a noua persoane urmarite din Spania doua persoane , Germania o persoana , Marea Britanie o persoana , Elvetia…

- Finalul Primului Razboi Mondial a adus schimbari fundamentale in ceea ce privește echilibrul de forțe in Europa Centrala și de Est. Dezastrul militar, la care se adauga transformarile sociale și naționale care au avut loc in Rusia, Germania și Austro-Ungaria au facut ca primele doua țari sa-și piarda…

- In perioada 9 - 26 ianuarie, Digi Sport va transmite in DIRECT peste 60 de meciuri de la Campionatul European de Handbal Masculin care se va desfașura, in premiera in istoria competiției, in trei țari: Austria, Norvegia și Suedia. Turneul aliniaza la start 24 de reprezentative, repartizate in șase…