Stiri pe aceeasi tema

- Situația din Statele Unite ale Americii este pusa sub semnul intrebari. Experții in sanatate din administrația lui Donald Trump au afirmat ca liderul de la Casa Alba nu le-a cerut scaderea numarului de teste. Afirmația contrazice spusele lui Donald Trump.

- Noaptea trecuta s-a fotografiat cu o Biblie in mana, in fața Bisericii Episcopale Sf. Ioan, chiar peste drum de Casa Alba. Astazi, președintele american va vizita altarul sfantului Ioan Paul al II-lea din Washington DC. Dar dorința lui Donald Trump de a-și arata afilierea religioasa i-a infuriat pe…

- Presedintele american Donald Trump a asigurat vineri, cu ocazia implinirii a 75 de ani de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, ca la fel ca in 1945, America "va triumfa", de aceasta data impotriva noului coronavirus, transmite AFP.Din cauza pandemiei, victoria Aliatilor impotriva…

- Purtatoarea de cuvant a vicepresedintelui american Mike Pence, Katie Miller, a fost testata pozitiv la noul coronavirus, informeaza AFP. Katie Miller este sotia lui Stephen Miller, unul din cei mai apropiati consilieri ai presedintelui Donald Trump si artizanul politicii sale anti-imigratie.…

- Turul ciclist al Germaniei, editia 2020, prevazut intre 20 si 23 august, a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat organizatorul sau, citat de AFP. Decizie vine dupa ce guvernul german a interzis marile adunari publice pana la 31 august. "Dezamagirea noastra…

- Statele Unite au inregistrat luni 1.509 decese cauzate de coronavirus in 24 de ore, aproape aceeasi valoare ca in ziua precedenta, potrivit bilantului Universitatii Johns Hopkins, noteaza AFP.Acest bilant zilnic ridica la 23.529 numarul total al deceselor inregistrate de la declansarea…

- Donald Trump a precizat ca discutia lor a durat circa 15 minute. "Am avut o discutie minunata si calda", a spus Trump in conferinta sa de presa obisnuita pentru informarea legata de pandemie. "Mi-a spus punctul lui de vedere, am inteles pe deplin asta si am avut o conversatie foarte prietenoasa",…

- Presedintele american, Donald Trump, a semnat vineri planul de relansare in valoare de 2.200 de miliarde de dolari adoptat de Congres pentru a sprijini prima economie mondiala, sufocata de noul coronavirus, scrie AFP."Am fost loviti de un dusman invizibil si am fost loviti dur", a declarat…