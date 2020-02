Deputata PNL Mara Calista a fost impreuna cu soțul ei la carnavalul din Veneția. Intorsa in țara de urgența, cei doi au decis sa stea in izolare pentru 14 zile pentru a se asigura ca nu au simptomele coronavirus."Am ales s saintram in aceasta izolare la domiciliu pret de cel putin 14 zile, voluntar, astfel incat sa fim siguri, doamne fereste, daca este cazul de ceva, sa nu dam mai departe", a declarat deputata la un post de stiri.