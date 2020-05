Cateva sute de membri ai sindicatului PAME afiliat partidului comunist din Grecia au demonstrat vineri in fata parlamentului din Atena la distanta unul fata de celalalt pentru a preveni raspandirea coronavirusului, informeaza dpa. Majoritatea participantilor la manifestatia de 1 mai au purtat masti rosii, a aratat televiziunea greaca. Participantii la demonstratia de Ziua Internationala a Muncii au cerut lucratorilor sa nu plateasca pretul depresiei economice globale severe aduse de pandemia de coronavirus. Foto: (c) Alexandros Beltes / EPA Sute de muncitori au iesit de asemenea in strada in alte…