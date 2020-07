Coronavirus: Deficienţe grave la cazarea angajaţilor est-europeni ai abatorului contaminat din Germania (oficial) In urma unei inspectii a conditiilor de cazare pentru majoritatea angajatilor est-europeni din focarul de coronavirus de la abatorul Toennies din Rheda-Wiedenbrueck, s-au consemnat aproape 1900 de deficiente, a informat miercuri ministrul sanatatii din landul Renania de Nord-Westfalia, Karl-Josef Laumann, citat de dpa. Conform raportului prezentat de ministru in parlamentul landului, s-au constatat supraaglomerare, mucegai, pericol de cadere, scurgeri la acoperisuri, instalatii sanitare "catastrofale", nereguli privind prevenirea incendiilor si lipsa dezinfectantului. Peste 1500 de lucratori de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

