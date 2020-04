Coronavirus. De ce Portugalia nu a fost așa de afectată precum vecina Spania? Portugalia are o rata a deceselor și o situație a imbolnavirilor de Covid-19 cu mult diferite fața de vecina Spania, una dintre cele mai lovite țari din lume in actuala pandemia de coronavirus. De ce? Unii cred ca ar fi avut mai mult timp sa se pregateasca, iar portughezii ar fi fost mult mai ascultatori in privința masurilor de distanțare sociala. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Daca alte tari intrevad se pare deja luminita de la capatul tunelului, pentru moment, eu nu vad aceasta pentru Ungaria", a afirmat Viktor Orban. "Noi am castigat timp, ne-am aparat bine noi insine, dar adevaratul test abia urmeaza sa vina", a spus Orban, adaugand ca Ungaria pare sa se pregateasca…

- Situația epidemiei de COVID-19 continua sa fie dramatica. Vineri, a doua zi consecutiv, in Spania s-au confirmat peste 900 de decese provocate de coronavirus, informeaza AFP potrivit Agerpres. Bilantul in Spania, tara cea mai afectata de epidemia de COVID-19 in afara de Italia, a ajuns astfel la…

- Gica Craioveanu, 52 de ani, se afla blocat cu familia in Spania, una dintre țarile cele mai afectate din lume de pandemia de coronavirus.Fostul internațional roman a descris, vineri, atmosfera din Spania, țara care a raportat in ultimele 24 de ore cel puțin 769 de decese!”Situația e una foarte grava.…

- Totodata, autoritatile italiene au anuntat 5.986 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, numarul total apropiindu-se de 50.000 (47.021). Rata mortalitatii este astfel in Italia mai multa decat dubla fata de restul tarilor, de 8,3%. Spre comparatie, in Spania rata mortalitatii este de 5,1%, in…

- Poliția de Frontiera a deschis dosar penal pe numele cetațeanului roman care a calatorit, cu aeronava unei companii aeriene private, pe relația Madrid – București deși a fost depistat ca fiind infectat cu noul tip de coronavirus in Spania. Cercetarile se desfașoara pentru infracțiunea de zadarnicire…

- Circa 2.000 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus si 100 de decese provocate de Covid-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Spania, cea mai afectata tara din Europa dupa Italia, au declarat autoritatile duminica, citate de AFP. Conform celui mai recent bilant, in Spania au raportate…

- Liga Profesionista de Fotbal din Spania a anunțat, joi, suspendarea meciurilor din LaLiga cel puțin pâna la finalul lunii martie. În plus, jurnaliștii de la Marca au precizat ca Real Madrid va intra în carantina dupa ce unul dintre jucatorii de baschet a fost depistat pozitiv cu Covid-19.Nota…

- India suspenda vizele, cu exceptia celor diplomatice, oficiale si de munca, pana pe 15 aprilie, iar masura - luata pentru a incerca stoparea raspandirii Covid-19 - va intra in vigoare din 13 martie, potrivit BBC.Masura este completata de o perioada de minim 14 zile de carantina pentru toti…