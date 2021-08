Danemarca va ridica din data de 10 septembrie, gratie unei importante rate de vaccinare, restrictiile inca in vigoare impotriva COVID-19, boala nemaifiind considerata o 'amenintare pentru societate', a anuntat vineri Ministerul Sanatatii, potrivit France Presse.



'Epidemia este sub control, avem rate de vaccinare record. De aceea, la 10 septembrie vom putea renunta la regulile speciale pe care a trebuit sa le introducem in lupta impotriva COVID-19', a declarat ministrul Magnus Heunicke, citat intr-un comunicat.

El a subliniat insa ca 'nu am iesit din epidemie'…