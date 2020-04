Coronavirus: Danemarca suspendă strângerea de mână obligatorie din timpul ceremoniei de acordare a cetăţeniei Guvernul danez a anuntat joi ca va suspenda strangerea de mana pana acum obligatorie in timpul ceremoniei pentru acordarea de noi cetatenii, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza dpa. "Desigur, nu putem cere ca noii cetateni sa dea mana cu primarul atunci cand autoritatile sanitare recomanda sa nu dai mana cu nimeni", a spus ministrul pentru imigratie si integrare danez Mattias Tesfaye. "Nu putem sa lasam miile de oameni care au aplicat pentru cetatenie sa astepte la nesfarsit ca sa devina cetateni. Ei au indeplinit toate celelalte criterii. De aceea, vrem sa suspendam regula cu stransul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

