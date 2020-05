Coronavirus: Danemarca redeschide restaurantele şi cafenelele, pe fondul relaxării măsurilor de izolare Cafenelele si restaurantele, precum si alte scoli au fost redeschise luni in Danemarca, pe fondul continuarii relaxarii masurilor de izolare impuse pentru a opri raspandirea noului coronavirus, relateaza dpa. Distantarea sociala este inca necesara, au declarat autoritatile. Ministerul Industriei si Afacerilor a emis o serie de reguli pentru cafenele si restaurante. Acestea includ faptul ca fiecare grup de clienti va fi limitat la cel mult 10 persoane, in conformitate cu restrictiile actuale privind adunarile publice. Alte reglementari includ faptul ca trebuie sa existe cel putin 1 metru intre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cafenelele si restaurantele, precum si alte scoli au fost redeschise luni in Danemarca, pe fondul continuarii relaxarii masurilor de izolare impuse pentru a opri raspandirea noului coronavirus, relateaza dpa, citata de Agerpres.Distantarea sociala este inca necesara, au declarat autoritatile. Ministerul…

- Cafenelele si restaurantele, precum si alte scoli au fost redeschise luni in Danemarca, pe fondul continuarii relaxarii masurilor de izolare impuse pentru a opri raspandirea noului coronavirus, relateaza dpa.Distantarea sociala este inca necesara, au declarat autoritatile, potrivit agerpres.ro.…

- Magazinele si centrele comerciale s-au redeschis luni in Danemarca, pe fondul continuarii relaxarii masurilor de izolare introduse in martie pentru a opri raspandirea noului coronavirus, relateaza dpa.In centrul Copenhagai, multe magazine au afisat semne reamintind clientilor sa stea departe…

- Magazinele si centrele comerciale s-au redeschis luni in Danemarca, pe fondul continuarii relaxarii masurilor de izolare introduse in martie pentru a opri raspandirea noului coronavirus, relateaza dpa. In centrul Copenhagai, multe magazine au afisat semne reamintind clientilor sa stea…

- CIADO Romania, in urma unei analize complexe a fenomenului COVID 19, sub aspectul prevenirii, informarii și reducerii riscurilor, emite urmatorul punct de vedere: Amplificarea fricii in randul populației fața de infectarile cu COVID-19 și-a avut rolul sau. Pe fond. aceasta tactica și-a demonstrat…

- Media si responsabili politici din Italia au lansat apeluri la responsabilitate pe fondul exaltarii provocate de inceputul iesirii din izolare luni a tarii, potrivit AFP."Este ora responsabilitatii", titreaza Il Corriere della Sera, anuntand intrarea in faza a doua a pandemiei, sinonima revenirii…

- Austria va redeschide de la jumatatea lunii mai spatiile culturale, inclusiv unele muzee, in cadrul relaxarii graduale a masurilor de izolare permisa de guvern dupa ce epidemia de coronavirus pare sa fie sub control in aceasta tara, informeaza vineri Reuters.Potrivit executivului condus de…

- Afganistanul a dispus inchiderea restaurantelor, piscinelor, bailor publice si complexelor sportive ca masura de precautie in fata pandemiei de coronavirus, a anuntat miercuri Ministerul de Interne al acestei tari, citat de DPA. In plus, Ministerul a declarat ca toate adunarile publice sunt interzise…