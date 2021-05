Coronavirus: Danemarca le propune voluntarilor vaccinurile retrase din campania sa de vaccinare

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.982 vaccinuri: 160 Moderna, 1.132 AstraZeneca, 299 Johnson&Johnson și 2.391 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 45 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului…

- Norvegia a eliminat vaccinul impotriva COVID-19 produs de AstraZeneca din campania sa de inoculare, a declarat miercuri premierul norvegian Erna Solberg, relateaza dpa. Sefa guvernului norvegian a declarat ca decizia a fost luata pe baza sfaturilor unui comitet de experti si ale Institutului Norvegian…

- Vaccinul impotriva Covid-19, produs de AstraZeneca, a fost exclus din campania de imunizare, din Norvegia, iar vaccinul de la Johnson&johnson a fost exclus temporar. Anuntul a fost facut de catre premierul norvegian Erna Solberg, relateaza dpa, conform Agerpres.

- Comitetul national de coordonare a activitatilor privind imunizarea impotriva COVID-19 informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 104.754 de doze de vaccin, dintre care 86.158 – Pfizer, 7.407 – Moderna, 7.178 – AstraZeneca si 4.011 – Johnson&Johnson, potrivit datelor puse la dispozitie…

- Comitetul national de coordonare a activitatilor privind imunizarea impotriva COVID-19 informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 92.501 doze de vaccin, dintre care 76.078 – Pfizer, 8.217 – Moderna, 6.711 – AstraZeneca si 1.495 – Johnson&Johnson, potrivit datelor puse la dispozitie de…

- Potrivit datelor facute publice miercuri de Agentia sud-coreeana pentru prevenirea si controlul bolilor (KDCA), vaccinul Pfizer/BioNTech a avut o eficienta de 89,7% in prevenirea infectarilor cu noul coronavirus la doua saptamani dupa administrarea primei doze, in timp ce vaccinul AstraZeneca, de 86%…

- "Autoritatea nationala de sanatate daneza a concluzionat ca avantajele folosirii vaccinului contra Covid-19 de la Johnson & Johnson nu depasesc riscul unui posibil efect secundar la persoanele care primesc vaccin. In consecinta, (ea) va continua programul danez de vaccinare in masa contra Covid-19 fara…