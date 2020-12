Coronavirus: Danemarca închide centrele comerciale în perioada sărbătorilor Danemarca va intari din nou masurile restrictive impotriva COVID-19 prin inchiderea centrelor comerciale in timpul sarbatorilor ca urmare a cresterii continue a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, a anuntat miercuri premierul danez, relateaza AFP. ''De vineri, 25 decembrie pana pe 3 ianuarie, Danemarca va fi cu adevarat inchisa'', cu exceptia magazinelor alimentare si a farmaciilor, a anuntat Mette Frederiksen. Centrele comerciale se vor inchide de joi, dupa o prima serie de activitati incepand din 21 decembrie, apoi toate magazinele neesentiale vor fi inchise… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca va inchide centrele comerciale in timpul sarbatorilor, ca urmare a cresterii continue a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, a anuntat miercuri premierul danez, informeaza Agerpres, care citeaza AFP."De vineri, 25 decembrie pana pe 3 ianuarie, Danemarca va fi cu adevarat inchisa",…

- Danemarca va inchide centrele comerciale in timpul sarbatorilor in fata cresterii continue a numarului de infectari cu coronavirus, a anuntat premierul miercuri, scrie AFP. "De vineri 25 decembrie pana la 3 ianuarie, Danemarca va fi inchisa cu adevarat", cu exceptia magazinelor alimentare…

- Danemarca va inchide centrele comerciale pe timpul sarbatorilor, ca urmare a cresterii continue a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, a anuntat miercuri premierul Mette Frederiksen, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Danemarca va inchide centrele comerciale in timpul sarbatorilor in fata cresterii continue a numarului de infectari cu coronavirus, a anuntat premierul miercuri. "De vineri 25 decembrie pana la 3 ianuarie, Danemarca va fi inchisa cu adevarat", cu exceptia magazinelor alimentare si a farmaciilor, a anuntat…

- Premierul danez Mette Frederiksen a prezentat marti scuze oficiale celor 22 de groenlandezi care au fost trimisi cand erau copii in Danemarca, in anii '50, pentru a actiona ca intermediari intre tara scandinava si colonia sa, relateaza AFP. ''Nu putem schimba cee ce s-a intamplat. Dar putem…

- De ultima ora! Se inchid centrele comerciale din Baia Mare (VIVO MALL, VALUE CENTER și AUSHOPPING) in zilele de sambata și duminica, pentru o perioada de 14 zile Masuri pentru prevenirea și limitarea infecției cu noul Coronavirus in județul Maramureș Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș…

- De ultima ora! Se inchid centrele comerciale din Baia Mare (VIVO MALL, VALUE CENTER și AUSHOPPING). Vezi in ce zile vor avea activitate Masuri pentru prevenirea și limitarea infecției cu noul Coronavirus in județul Maramureș Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș s-a reunit in ședința…

- Potrivit comunicatului Instituției Prefectului Satu Mare, la nivelul județului Satu Mare, in data de 28 octombrie 2020, se afla in carantina la domiciliu 859 persoane. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 1081 vindecari și 30 decese cauzate de coronavirus. De asemenea, pana in prezent au fost…