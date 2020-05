Coronavirus: Dacă regulile nu sunt respectate, vom închide totul din nou, avertizează premierul Bulgariei Politia din Bulgaria a verificat aproape 63.000 de declaratii ale persoanelor care au intrat sau au iesit din principalele orase in perioada in care calatoriile neesentiale au fost interzise, intre 21 martie - 6 mai, a anuntat joi Ministerul de Interne de la Sofia, citat de BTA. Politistii bulgari au intocmit 21.215 de procese verbale pentru incalcarea restrictiilor impuse pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, dintre care 16.305 pentru absenta mastii sanitare. S-au inregistrat 22 de cazuri grave de incalcare a restrictiilor respective, fiind deschise anchete judiciare. Participant miercuri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

