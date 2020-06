Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator al Instantei Supreme din Brazilia a decis ca administratia controlata de presedintele Bolsonaro sa reia publicarea datelor complete despre evolutia cazurilor de COVID-19, dupa ce duminica ministerul Sanatații din Brazilia anunta ca vor mai fi raportate doar cazurile și decesele cauzate…

- Peste jumatate de milion de cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost inregistrate pana in prezent in Brazilia. Numarul deceselor de COVID-19 situeaza Brazilie pe locul 4 in lume, cu 29.341 de victime. In ultimele 24 de ore, autoritatile sanitare braziliene au raportat 16.409 cazuri de infectare,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel miercuri la guverne sa tina cont in mod special de miliardul de persoane cu handicap care traiesc in lume, in diferitele lor raspunsuri la pandemia de COVID-19, potrivit AFP, titreaza Agerpres. Aceste persoane au deja si in vremuri normale dificultati…

- Editia de anul viitor a Openului Australiei ar putea fi anulata din cauza pandemiei de coronavirus si, chiar daca primul turneu de Mare Slem din 2021 va merge inainte, fanii din strainatate nu vor putea fi prezenti la competitie, a afirmat miercuri seful Federatiei australiene de tenis, Craig Tiley,…

- Contextul pandemiei de coronavirus de la nivel mondial este unul sensibil pentru toata lumea. Institutii publice si private, societati si organizatii guvernamentale iau masurile care trebuie luate pentru combaterea raspandirii COVID 19. De altfel, anumite societati prelucreaza date cu caracter personal…

- Ziarul Unirea SRI se implica in lupta impotriva COVID-19. Klaus Iohannis: ”Rolul serviciului in contextul pandemiei de coronavirus este esential” Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, joi, un mesaj cu ocazia aniversarii a 30 de ani de la infiintarea Serviciului Roman de Informatii, in care…

- Sefii de stat si de guverne ai tarilor din cadrul G20 se reunesc joi, prin videoconferinta, intr-un summit pe tema epidemiei noului coronavirus, in contextul in care Grupul Celor Douazeci cel mai dezvoltate tari este criticat din cauza unei lentori a unei reactii fata de consecintele economice ale…

- Jojo este una dintre vedetele care au hotarat sa ia masuri in aceasta perioada dificila, cea a pandemiei de Coronavirus. Ea și familia ei au decis impreuna sa stea in casa. Deși nu a trecut foarte mult timp de la luarea acesteia, celebra actrița ii simte deja dorul libertații.