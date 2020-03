CORONAVIRUS | Cuplurile nu renunță încă la nunțile programate. Organizarea, exclusiv online Nunta pe Plaja, agenție romaneasca specializata in organizarea de nunți pe plaje internaționale, dar și din țara, are deja contractate peste 50 de nunți in Grecia in acest an, incepand cu luna mai. Potrivit Ioanei Șelner, fondatoarea agenției, pana in prezent, niciunul dintre cei care urmau sa se casatoreasca nu a decis amanarea sau anularea nunții. Ba, mai mult, exista inca solicitari noi. "Oamenii sunt foarte raționali, nu au intrat in panica, dovada fiind faptul ca inca semnam contracte noi. A scazut insa numarul solicitarilor pe care le primim", a declarat Ioana Șelner, adaugand… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

