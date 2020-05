Coronavirus: Cum își păstrează Suedia pub-urile deschise Suedia nu a intrat niciodata în carantina totala în timpul pandemiei de coronavirus. Regulile permit celor mai mulți oameni sa iasa afara, sa viziteze baruri, restaurante și magazine, atât timp cât încearca sa stea departe unul de celalalt.



Țara a înregistrat 26.322 de cazuri și 3.225 de decese, multe persoane din întreaga Europa, inclusiv unii cetațeni suedezi, punând la îndoiala abordarea. Deci, cum arata distanțarea sociala în afara carantinei și lumea se simte confortabil? Ne arata BBC





VIDEO Numarul mare de decese…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

