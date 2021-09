Stiri pe aceeasi tema

- Barurile si restaurantele din Cuba, inchise din ianuarie, se vor redeschide treptat de vineri intr-o mare parte a tarii, inclusiv la Havana, au anuntat autoritatile, subliniind progresul campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. Aceasta redeschidere…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit astazi in ședința extraordinara a decis restricții severe pentru 14 zile incepand de miercuri, 8 septembrie, in localitațile Botoșana și Horodnic de Jos unde rata de infectare cu covid a ajuns la 4,09 respectiv 4,03 cazuri la mia de locuitori. Iata…

- Restaurantele si barurile din Bulgaria se vor inchide la ora locala 22:00 incepand din 7 septembrie, in timp ce competitiile sportive din spatii inchise se vor desfasura fara spectatori, a anuntat joi ministrul interimar al sanatatii bulgar, Stoicho Katarov. Festivalurile muzicale vor fi interzise,…

- Pe masura ce varianta Delta continua sa se raspandeasca la nivel global, specialistii se intreaba daca obiectivul existent de mult timp de a obtine imunitatea colectiva impotriva COVID-19 prin vaccinare este in continuare viabil, scrie agentia France Presse. "Daca intrebarea este: 'Vom putea amortiza…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Neamt a stabilit, luni, o serie de restrictii care se vor aplica in comuna Sabaoani, ca urmare a cresterii numarului cazurilor de COVID-19. Indicele de infectare la Sabaoani este luni de 4,43 la mia de locuitori, scrie agerpres.ro. Potrivit…

- Pașaportul COVID sau certificatul digital va putea fi folosit si in țara noastra. Asta apare intr-un document pus de Guvern in dezbatere publica. Potrivit Antena3, documentul in format fizic sau aplicație va arata daca am fost vaccinați, testați sau trecuți prin boala. Masura, aplicata…

- Olanda va autoriza redeschiderea universitatilor si a colegiilor, dar cluburile, barurile si discotecile vor ramane inchise ca parte a masurilor impotriva transmiterii coronavirusului, a anuntat vineri prim-ministrul Mark Rutte, potrivit DPA. Studentii vor putea participa din nou la cursuri cu prezenta…