- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda sa se poarte masca de protectie la reuniunile in familie de Craciun si la sarbatorile de la sfarsitul anului - in Europa -, a anuntat ea miercuri, avertizand cu privire la un ”risc mare” de intensificare a pandemiei la inceputul lui 2021, in contextul…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița a declarat la Digi24 ca primele vaccinuri impotriva COVID-19 ar putea fi administrate in Romania chiar anul acesta, intre Craciun și Anul Nou. „Daca autorizația va fi eliberata in 23 decembrie, probabil ca intre Craciun și Anul…

- Autoritațile din sudul Rusiei vor desfașura cazaci in uniforme alaturi de poliție in ajunul Anului Nou pentru a impune interdicția celebrarilor in strada introdusa din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza Moscow Times . Veniamin Kondratyev, guvernatorul regiunii Krasnodar, a anulat celebrarile de…

- In fața unui numar mare de cazuri de Covid, cabinetul Bavariei planifica cele mai dure restricții pandemice din Germania, incepand de miercuri. De asemenea,și landul Turingia analizeaza reguli mai dure. Restrictiile mai dure pentru a combate raspandirea Covid-19 vor fi pana pe 5 ianuarie, potrivit dw.com…

- Landul german Bavaria, care a inregistrat cel mai mare numar de decese din cauza noului coronavirus din Germania, va impune restrictii mai dure pentru a combate raspandirea Covid-19, pana pe 5 ianuarie, transmite Reuters. Citește și: Cine este 'ultrasul' George Simion, liderul partidului AUR:…

- Bavarezii vor putea sa iasa din case doar pentru motive justificate, a declarat premierul landului, Markus Soeder, adaugand ca va exista o anumita relaxare a masurilor pentru Craciun, dar nu si pentru Anul Nou. ”Din nefericire, situatia este grava. Nu este suficient. Trebuie sa facem mai mult”, a spus…

- Restrictiile impuse in Germania in lupta impotriva covid-19 – intre care inchiderea restaurantelor si locurilor de cultura – raman in vigoare pana la 10 ianuarie, a anuntat cancelarul Angela Merkel in urma unei reuniuni cu ministrii-presedinti ai landurilor, informeaza news.ro. „Landurile isi continua…

- Politia din capitala Marii Britanii a arestat sâmbata mai mult de 60 de persoane în timpul unui protest împotriva restrictiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus, scrie agenția DPA, preluata de Agerpres.„Ne asteptam ca numarul (de persoane arestate) sa…