Coronavirus: Croaţia anunţă reintroducerea unor restricţii începând cu 24 august Croatia a anuntat sambata ca va reintroduce unele restrictii pentru a limita raspandirea pandemiei de coronavirus, informeaza dpa.



Autoritatile de la Zagreb au raportat inca 306 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore. In prezent in Croatia sunt 2.052 de cazuri active ale acestei infectii, iar 6.868 de persoane se afla la izolare.



In vederea scaderii numarului de noi infectari, guvernul croat a impus o serie de masuri care vor intra in vigoare luni, 24 august, pentru cel putin 14 zile.



Cafenelele si barurile vor putea primi clienti doar in spatii deschise,

Sursa articol si foto: agerpres.ro

