- Danemarca va permite unor mici afaceri, cum sunt saloanele de coafura si de infrumusetare si scolile de soferi, sa se deschida incepand de luni, a anuntat vineri guvernul, dupa masurile de izolare impuse luna trecuta pentru combaterea coronavirusului, potrivit Reuters, scrie agerpres.ro. Decizia…

- Situația persoanelor din Argeș afectate de masurile de carantina, izolare, confirmate pozitiv sau vindecate de virusul COVID-19, in data de 9 aprilie, la ora 08: 30, se prezinta dupa cum urmeaza: -persoane aflate in izolare: 5896; -persoane aflate in carantina instituționalizata: 693; -persoane vindecate:…

- Ziarul Unirea CORONAVIRUS| Situația din Alba: 308 persoane in carantina, 49 persoane ieșite din carantina, 1181 persoane izolate la domiciliu, 1970 persoane ieșite din izolare. Amenzi de peste 200.000 lei, pentru nerespectarea dispozițiilor Ordonanței Militare La a nivelul județului Alba se afla 308…

- Pentru punerea in aplicare a dispozițiilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența, Primaria Sectorului 4 a inființat, in subordinea Biroului Call-Center al instituției o echipa speciala care va prelua toate solicitarile persoanelor aflate in carantina sau in izolare la domiciliu…

- Numarul persoanelor aflate in izolare la domiciliu a scazut, in Bistrița-Nasaud, in schimb a crescut cel al persoanelor care au intrat in carantina, conform ultimelor masuri impus de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența. Potrivit Instituției Prefectului Bistrița-Nasaud, in acest moment,…

- Medicii vor monitoriza de la distanța starea suspecților de coronavirus, aflați in carantina sau in izolare, prin brațari și holtere. Prsoanele care intra in carantina sau in izolare la domiciliu timp de 14 zile vor avea asupra lor brațari și holtere care le vor monitoriza starea de sanatate, potrivit…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, anunța monitorizarea pacienților care sunt izolați la domiciliu cu suspiciuni de coronavirus cu ajutorul unor aparate speciale, despre care insa Costache anunța ca sunt greu de montat.Citește și: S-A AFLAT - Care e cocktailul de medicamente cu care s-au…

- Unul dintre pacienti vine din regiunea italiana Lombardia, afectata de virus, a declarat guvernatorul Guenther Platter agentiei austriece de presa APA.Pacientii, care prezinta febra usoara, au fost izolati intr-o clinica din Innsbruck, conform autoritatilor tiroleze.Croatia a confirmat marti primul…