Coronavirus: Creştere ''neobişnuită'' a numărului zilnic de cazuri noi în Israel Autoritatile israeliene au anuntat ca au inregistrat o "crestere neobisnuita" a numarul zilnic de cazuri noi de COVID-19 vineri, informeaza DPA. Ministerul Sanatatii a informat ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 64 de cazuri noi de COVID-19, un numar semnificativ mai mare decat cifra zilnica de contaminari recenzata saptamana trecuta. Potrivit unei relatari aparute pe site-ul de stiri Ynet, oficialii ministerului urmeaza sa discute despre aceasta crestere neobisnuita pe parcursul zilei de vineri - doar intr-o scoala din Ierusalim fiind identificate 18 cazuri noi, dupa cum precizeaza relatarea.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

