Coronavirus: Creştere accentuată a numărului de contaminări în Franţa Numarul cazurilor noi de COVID-19 raportat marti de autoritatile sanitare din Franta a urcat la 147.248, cu 54% mai mult fata de saptamana precedenta, in contextul unui al ”saptelea val” al epidemiei in Europa, informeaza AFP. Este cel mai ridicat nivel de contaminare diagnosticat in Franta de la sfarsitul lui aprilie. In urma cu sapte zile, Sante Publique France a raportat circa 95.000 de cazuri pozitive. Circa 35.000 de cazuri zilnice au fost raportate marti, 31 mai, in urma cu o luna. In total, 15.496 de persoane diagnosticate cu COVID-19 erau internate marti in spitalele franceze, in comparatie… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

