Coronavirus: Creşte numărul de internări In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.429 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID –19), cu 745 mai puține fața de ziua anterioara. 147 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. In unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate in secții cu COVID-19 este de 2.537 cu 144 mai mare fața de ziua anterioara. De asemenea, la ATI sunt internate 385 persoane, cu 1 mai mult decat in ziua anterioara. Dintre cei 385 pacienți internați la ATI, 335 sunt nevaccinați. Din… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

