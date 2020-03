Coronavirus: Cresc salariile medicilor bulgari implicaţi în combaterea epidemiei Bulgaria va mari cu 1000 de leva (507 euro) salariile tuturor medicilor implicati in tratarea pacientilor cu coronavirus, au anuntat duminica oficiali de la Sofia, citati de Reuters. In weekend, numarul de cazuri de contaminare cu coronavirus in Bulgaria aproape s-a dublat, ajungand la 41. Doi pacienti cu COVID-19 au decedat. A fost decretata starea de urgenta pana in 13 aprilie; scolile au fost inchise, iar adunarile publice au fost interzise. Spitalele din Bulgaria se confrunta cu problema cronica a numarului insuficient de asistente, dupa ce multe cadre medicale au plecat in tari occidentale,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

