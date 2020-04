Stiri pe aceeasi tema

- Șapte feline mari de la gradina zoologica din Bronx au fost testate pozitiv cu noul tip de coronavirus.Dupa ce un tigru malaezian, numit Nadia, in varsta de 4 ani, a fost testat pozitiv la inceputul acestei luni, alte șapte feline mari care au fost testate s-au dovedit a fi purtatoare ale virusului,…

