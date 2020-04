Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud a anuntat sambata ca le va pune bratari electronice tuturor persoanelor care nu respecta carantina obligatorie, pentru a evita o mai mare propagare a coronavirusului, transmit EFE si dpa potrivit Agerpres. In timpul unei reuniuni a guvernului de la Seul, premierul Chung Sye-kyun a explicat…

- Calarașeanca Nadejda Otgon, indeamna pe toți sa stea acasa, sa fie responsabili in aceasta situație grea care s-a abatut peste intreaga țara. ”Majoritatea cred ca vina o au persoanele venite de peste hotarele țarii. Dar oare doar ei sunt obligați sa respecte carantina?” Priviți ce se intampla in jur.…

- Primarul municipiului Timisoara spune ca este foarte bine ca a tras un semnal de alarma in ceea ce ii priveste pe cei care ar trebui sa stea izolati la domiciliu sau in carantina, dar care nu respecta restrictia si sustine ca acestia ar trebui sa poarte bratari electronice, anunța news.ro.Nicolae…

- Coreea de Sud a avertizat joi ca ii va expulza pe strainii care nu respecta autoizolarea, in timp ce cetatenii sud-coreeni care incalca regulile de carantina risca inchisoarea, dupa inmultirea semnificativa a cazurilor de coronavirus importate, relateaza Reuters, citat de

- Slovacia a aprobat miercuri dezvoltarea si implementarea unei ''aplicatii spion'' de monitorizare a tuturor telefoanelor mobile din tara pentru a-i detecta pe aceia care nu respecta carantina menita sa combata raspandirea coronavirusului, relateaza agentia EFE.Cu ajutorul acestei aplicatii,…

- „Saptamana viitoare sper sa avem si foarte multe teste disponibile la nivel national. Sunt undeva in jur de 180.000, care trebuie sa ajunga pana cel tarziu, pana la sfarsitul acestei saptamani. Necesarul pe care l-am indentificat in momentul de fata este undeva pana in minimum 2 milioane, maximum 5…

- Noul tip de coronavirus se raspandește cu repeziciune și continua sa starneasca panica printre oameni, insa autoritațile de la Moscova au luat masuri drastice pentru a preveni raspandirea acestui de virus.