Coronavirus: Coreea de Sud trimite primele transporturi cu teste în SUA Intreprinderi sud-coreene vor trimite marti in SUA primele transporturi cu teste pentru a ajuta Washingtonul in lupta impotriva noului tip de coronavirus, ca raspuns la o solicitare in acest sens a presedintelui american Donald Trump, a informat luni agentia sud-coreeana Yonhap, preluata de AFP.



SUA numara cel mai mare numar din lume de contaminari cu noul tip de coronavirus si cel mai mare numar de decese cauzate de COVID-19, peste 22.000.



Coreea de Sud a fost in februarie a doua cea mai afectata tara din lume dupa China, insa ea a stiut sa stopeze propagarea coronavirusului,…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

