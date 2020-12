Coronavirus: Coreea de Sud închide şcolile la Seul şi în zona înconjurătoare, pe fondul unui nou val de infectări Guvernul sud-coreean a decis inchiderea scolilor incepand de marti in capitala Seul si in zonele din jur, pe fondul celei mai mari cresteri a cazurilor de infectare cu noul coronavirus de la debutul epidemiei, ce depaseste varful anterior din februarie, transmite Reuters. Scolile din regiunea capitalei vor trece la invatamantul online pana la sfarsitul lunii, conform celei mai recente masuri de inasprire a regulilor de distantare sociala, care nu au reusit deocamdata sa inverseze tendinta. Inchiderea scolilor este un pas spre impunerea regulilor de distantare sociala de faza a 3-a, o masura care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

