- Doua persoane in varsta testate pozitiv pentru coronavirus au decedat la Moscova, au anuntat miercuri autoritatile medicale din capitala rusa, care nu au precizat deocamdata cauza exacta a acestor decese, relateaza AFP preluat de agerpres. ''S-a confirmat ca pacientii, in varsta de 88 si 73 de ani,…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, care nu s-a mai reunit de 12 zile, este profund divizat cu privire la un proiect de declaratie legat de coronavirus si asupra reuniunilor "virtuale" pentru adoptarea rezolutiilor, carora Moscova li se opune, a transmis marti France Presse, care citeaza…

- CNAS a publicat , luni, un proiect de act normativ care prevede o serie de modificari si completari ale unor acte normative in domeniul sanatatii, vizand prelungirea si prorogarea unor termene, dar si reglementarea unor masuri pe perioada instituirii starii de urgenta. Masurile au ca scop asigurarea…

- Organizatiile pentru drepturi civile din Israel au criticat decizia de a introduce metoda de urgenta de "localizare a purtatorilor de coronavirus". Israelul are peste 300 de cazuri confirmate de coronavirus. Masura de urgenta ar permite Sin Bet-ului, agentia de securitate interna a Israelului,…

- Rusia isi va inchide de miercuri pana la 1 mai frontierele pentru cetatenii straini, cu exceptia rezidentilor permanenti in tara, anunța Agerpres.Potrivit unui comunicat, premierul Mihail Misustin a avertizat mai multi sefi de guverne in legatura cu intrarea in vigoare a acestei masuri incepand de miercuri…

- Masurile extreme aplicate de guvernele din intreaga lume pentru reducerea ritmului de raspandire a noului coronavirus ar putea duce la disparitia a peste 50 de milioane de locuri de munca din industria turistica, transmite Bloomberg, scrie Agerpres.Vezi si: ULTIMA ORA S-au interzis in Romania…

- Ministrii Guvernului Orban s-au autoizolat dupa ce s-a aflat ca senatorul Vergil Chitac, testat pozitiv pentru coronavirus, a participat la sedinta conducerii PNL de luni."Toți membrii BPN al PNL se vor izola la domiciliu. Toți senatorii din grupul senatorial PNL au obligația sa se autoizoleze.Nu așteptam…

- Intr-un filmulet postat online, pasagerii pot fi vazuti incercand sa ajute un barbat care poarta o masca, in timp ce acesta se poticneste, apoi se prabuseste pe podea in convulsii, intr-o garnitura aglomerata de metrou. Farsorul a fost retinut sub suspiciunea de huliganism si se confrunta cu o pedeapsa…