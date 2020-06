Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza pandemiei de COVID-19, Palatul Buckingham va taia anul acesta 380 de locuri de munca temporare, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a Royal Collection Trust, relateaza dpa. Royal Collection Trust gestioneaza castelele si operele de arta detinute de casa regala britanica.…

- Editia de anul viitor a Openului Australiei ar putea fi anulata din cauza pandemiei de coronavirus si, chiar daca primul turneu de Mare Slem din 2021 va merge inainte, fanii din strainatate nu vor putea fi prezenti la competitie, a afirmat miercuri seful Federatiei australiene de tenis, Craig Tiley,…

- Editia de anul acesta a festivalului de muzica Lollapalooza Berlin a fost anulata din cauza crizei provocate de pandemia de COVID-19, au anuntat miercuri organizatorii pe pagina de internet a evenimentului, potrivit DPA. Festivalul era programat sa se desfasoare in perioada 5-6 septembrie…

- Comitetul Pulitzer a anuntat marti ca a decis sa amane ceremonia de anuntare a castigatorilor din acest an ai acestor premii prestigioase, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza DPA. Castigatorii premiilor Pulitzer pentru jurnalism, literatura, teatru si muzica vor fi anuntati prin intermediul…

- Seful Mclaren spune ca Formula 1 este intr-o stare foarte fragila din cauza pandemiei de coronavirus si cel putin doua echipe ar putea disparea din acest sportDirectorul McLaren Racing, Zak Brown, considera ca Formula 1 este intr-o stare foarte fragila din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza…

- Coca-Cola a anunțat intr-o postare pe pagina de Facebook ca a decis sa suspende toate reclamele pe o perioada nedeterminata, in contextul pandemiei de coronavirus. Compania Coca-Cola a decis sa opreasca orice campanie publicitara incepand cu luna aprilie, motivul fiind pandemia de coronavirus care a…

- Clubul Corona Brasov este prima victima a pandemiei de coronavirus. „Gazeta Sporturilor“ dezvaluie ca sefii clubului au dispus desfacerea tuturor contractelor de munca ale sportivilor si angajatilor, invocand „caz de forta majora“ din cauza pandemiei de coronavirus.

- Concursul Eurovision a fost anulat, au anunțat miercuri organizatorii. Cel mai probabil, competiția ar urma sa aiba loc abia anul viitor, in 2021.Ediția din acest an a competiției muzicale era programata pentru 16 mai, la Rotterdam.„In ultimele saptamani, am explorat multe opțiuni alternative pentru…