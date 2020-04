Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut miercuri ca pandemia de COVID-19 sa nu fie "politizata", dupa ce marti presedintele american Donald Trump a acuzat agentia ONU ca este prea apropiata de China si a gestionat prost epidemia, relateaza AFP…

- Presedintele american Donald Trump se declara ”increzator” in faptul ca premierul britanic Boris Johnson, spitalizat de duminica cu covid-19, se va reface dupa infectia cu noul coronavirus, relateaza AFP, potrivit news.ro.Premierul britanic a fost spitalizat in vederea unor noi examene, o…

- Presedintele american, Donald Trump, s-a aratat "increzator" in faptul ca premierul britanic, Boris Johnson, spitalizat duminica, isi va reveni in urma infectiei cu coronavirus, scrie AFP. "Sunt increzator si sigur ca se va face bine. Este un tip puternic", a declarat Donald Trump, afirmand…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat ca a ordonat instalarea de urgenta a unor spitale de campanie, cu o capacitate totala de 4.000 de paturi, în statele americane cele mai afectate de pandemia de coronavirus: California, New York si Washington, relateaza AFP. În cadrul unei…

- Teheranul a dat duminica de inteles ca nu va accepta niciodata un ajutor medical american pentru a lupta impotriva noului coronavirus, afirmand ca ii suspecteaza pe 'sarlatanii' la putere la Washington ca sunt 'capabili' sa vrea sa inrautateasca epidemia in Iran, transmite AFP. Iranul,…

- Mesaj al ambasadorului Statelor Unite la Bucuresti, Adrian Zuckerman Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman, la vernisajul expozitiei de fotografii consacrate împlinirii a 30 de ani de la Revolutia din România din decembrie 1989. Foto: Nicu Popescu Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti,…

- Președintele american Donald Trump crede ca epidemia de coronavirus va disparea probabil în aprilie, datorita caldurii, scrie AFP."Pâna în aprilie, sau în cursul lunii aprilie, caldura, în general, ucide acest gen de viruși", a spus Trump. "Ar fi…

- Presedintele american Donald Trump a discutat cu premierul britanic Boris Johnson despre securitatea retelelor de telcomunicatii, a anuntat Casa Alba, in contextul in care Londra urmeaza sa decida in curand daca exclude sau nu Huawei de la implementarea in Marea Britanie a retelei 5G, relateaza Reuters,…